In den Innenstädten ist bereits der Weihnachtsverkauf gestartet. Die Geschäfte locken mit besonderen Geschenkideen. Wie sieht es in den Magdeburger Centern und in der Innenstadt aus? Was sind die beliebtesten Geschenke in diesem Jahr?

Im Allee Center ist die Vorweihnachtssaison gut gestartet. Auch in den anderen Shopping-Malls und der Innenstadt rollt nun das Weihnachtsgeschäft an.

Magdeburg - Es ist wieder Vorweihnachtszeit und in Magdeburg ist der Verkauf gestartet. Die großen Center und die Innenstadt haben sich auf den Käufer-Ansturm vorbereitet. Wir haben nachgefragt, welche Geschenke wieder hoch im Kurs stehen.

Börde Park

Im Börde Park ist das Weihnachtsgeschäft gut angelaufen, berichtet die Center Managerin Yvonne Seidel. "Im Vergleich zu den vergangenen Jahren sind die Kunden allerdings noch etwas verhalten, was sicherlich durch Preissteigerungen in allen Lebensbereichen bedingt ist", erklärt Seidel. Da aber viele Geschäfte mit Angeboten locken, erhofft man sich im Börde Park eine deutliche Steigerung in den kommenden Wochen.



"Zu den Verkaufsklassikern zählen in diesem Jahr unter anderem Beautyartikel, Schmuck, elektronische Artikel, Adventskalender Feinkost und vor allem Gutscheine", so Seidel.

Allee Center Magdeburg

Auch im Allee Center, nahe dem Weihnachtsmarkt, ist der Weihnachtvorverkauf bis jetzt gut gestartet. Center-Managerin Petra Kann freut sich deswegen auf die nächsten Wochen. "Wir merken bereits, dass die Geschenkesaison begonnen hat und die ersten Weihnachtsgeschenke gekauft werden."

Besonders beliebt sind aktuell Centergutscheine, Gutscheine der einzelnen Shops und Klassiker wie Schmuck, Parfüme, Kosmetik. Aber auch saisonale Süßwaren, Bücher, Spiele und Unterhaltungselektronik werden wieder oft gekauft, weiß die Managerin.



"Darüber hinaus bemerken wir, dass die Kunden gerne wieder Tickets für Events und Konzertbesuche verschenken. Die gemeinsame Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen steht hoch im Kurs", so Kann.

Magdeburger Innenstadt und City Carré

"In der Innenstadt hält sich der Ansturm auf die Geschäfte bis jetzt noch in Grenzen", erläutert Guido Reuter, Vorstand der Interessengemeinschaft Innenstadt Magdeburg und Center-Manager des City Carrés. "Dies hing aber auch vor allem mit dem Black Friday vom 24. November und den damit verbundenen Rabattschlachten zusammen." Aktuell werden in der Innenstadt eher Spielwaren und Bücher gekauft, heißt es auf Anfrage.



"Grundsätzlich kommt der Geschenkekauf hier erst in den zwei Wochen vor Weihnachten richtig in Schwung. Die Männer kaufen sehr spät, also erst in der letzten Woche oder am letzten Tag vor Heiligabend. Dann haben Parfümerien die höchsten Umsätze", erklärt er.

Auch Dessous, Unterwäsche, Elektronik und Gutscheine landen vermehrt unter dem Tannenbaum. "Diese werden aber in der Regel auch erst im Dezember gekauft", weiß Reuter. Und auch im City Carré startet die heiße Phase erst wieder zwei Wochen vor Weihnachten. Dann erwartet Manager Reuter einen Ansturm auf Spielwaren, Schmuck, Bücher und Gutscheine.