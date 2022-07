„Berliner Kissen“ sollen Magdeburger Autofahrer am Hasselbachplatz abbremsen 

In zwei Zufahrtstraßen zum Magdeburger Hasselbachplatz werden sogenannte „Berliner Kissen“ installiert. Die Temposchwellen sollen Autofahrer daran hindern, zu schnell in den Kreisverkehr zu fahren.

Magdeburg - Mitarbeiter der Firma TKL haben am 15. September 2021 das zweite von drei sogenannten „Berliner Kissen“ im Breiten Weg in Magdeburg installiert. Das erste wurde bereits am Tag zuvor in Höhe Keplerstraße angebracht, ein drittes folgt einen Tag später in der Otto-von-Guericke-Straße.