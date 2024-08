Bei einer gemeinschaftlichen Aktion soll am 17. August die beschmierte Fassade der Kegelanlage auf dem Werder in Magdeburg einen neuen Anstrich erhalten. Doch dazu werden noch freiwillige Helfer gebraucht.

Beschmierte Fassade von Bürgertreff in Magdeburg wird neu gestaltet - wer kann helfen?

Magdeburg - Die Fassade der Kegelsportanlage in der Lingnerstraße 6 soll an diesem Sonnabend, 17. August, neu gestaltet werden. Konkret geht es um die Wand hin zum Viktoria-Park.

Aktuell ist diese nahezu auf der gesamten Fläche mit illegalen Schmierereien und Graffiti überzogen – zum Unmut von Anwohnern. Aus der Gemeinwesenarbeitsgruppe Werder war deshalb die Idee entstanden, die Fassade im Rahmen einer gemeinschaftlichen Aktion aufzuwerten.

Geleitet wird das Projekt von Daniel Adler. Mit der gemeinsamen Gestaltung soll die Kegelanlage als zentraler Begegnungsort auf dem Werder bei noch mehr Anwohnern bekanntgemacht werden und zugleich die Identifikation mit dem Stadtteil gestärkt werden.

Mit diesen Motiven könnte die Außenwand der Kegelanlage neu gestaltet werden. Die Illustrationen für Kegeln, Volleyball, Tischtennis und Orientierungslauf zeigen die Sportarten, die beim ESV Lok Magdeburg ausgeübt werden. Visualisierung: Daniel Adler

Um dies zu erreichen, werden für Sonnabend (17. August) noch Freiwillige gesucht, die bei der Neugestaltung der Fassade mithelfen möchten. Los geht es um 9 Uhr mit der Vorbereitung. Hier sollen etwa Tische, Stühle und ein Pavillon herangeholt und aufgebaut werden.

Ab 10 Uhr soll dann die eigentliche Wandgestaltung starten. „Es kann mit Pinsel gemalt oder sich unter Anleitung mit der Sprühdose ausprobiert werden. Verschiedene Skizzen für die Auswahl von Motiven liegen ebenfalls vor“, so Adler.

Gegen 12.30 Uhr ist eine gemeinsame Mittagspause geplant. Dann muss noch abgebaut und aufgeräumt werden.

Das Projekt wird aus dem GWA-Initiativfonds unterstützt. Die andere Außenwand der Kegelanlage hin zur Alte Elbe soll von Künstlern aus dem Q.Hof in Buckau gestaltet werden, so dass schließlich die gesamte Fassade gemacht ist. In der Hoffnung, dass diese künftig von illegalen Schmierereien verschont bleibt.