Ein unbeleuchteter Abschnitt in der Magdeburger Innenstadt sorgt seit Langem für Unsicherheit. Jetzt gibt es konkrete Pläne, die Situation zu verbessern.

„Besonders im Winter müssen wir aufpassen“: Magdeburg will Straße in der Innenstadt sicherer machen

Eine Anwohnerin geht den unbeleuchteten Abschnitt der Blauebeilstraße in Magdeburg entlang. Bald sollen hier zwei neue Straßenlaternen für mehr Sicherheit sorgen.

Magdeburg. - Gute Nachrichten für Fußgänger in der Innenstadt: Die Stadt Magdeburg will einen schlecht beleuchteten Gehweg in der Blauebeilstraße sicherer machen. Der Weg wird häufig zum Einkaufen genutzt – zwei neue Straßenlaternen sollen Abhilfe schaffen.