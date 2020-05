Magdeburg hat mehr Zeit für die Kulturhauptstadtbewerbung erhalten. Anlass ist die Corona-Pandemie.

Magdeburg l Magdeburg bekommt mehr Zeit für die Kulurhauptstadtbewerbung. Wie die Organisatoren mitteilten, können alle fünf Bewerberstädte ihre Bewerbungsbücher erst am 21. September 2020 und damit mehrere Wochen später als vorgesehen abgeben. Anlass ist die Corona-Pandemie.

Damit verschieben sich auch die Jurybesuche und die finale Entscheidung im Herbst 2020. Wie die zuständigen Gremien am 7. Mai 2020 mitteilten, hat somit das Bewerbungsbüro Magdeburg 2025 bis zum 21. September 2020 Zeit, um das Bidbook abzugeben und damit für das Finale im Rennen zu bleiben. Neben Magdeburg bewerben sich auch Chemnitz, Hannover, Hildesheim und Nürnberg um den Titel der europäischen Kulturhauptstadt 2025.

Reise nach Berlin

Durch die verlängerte Bearbeitungszeit für das zweite Bewerbungsbuch verschieben sich auch die darauffolgenden Termine. "Genau vier Wochen nach der Abgabe unseres Buches kommen am 21. Oktober 2020 bis zu vier Juroren nach Magdeburg, um sich unsere Stadt anzugucken", teilte Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) mit. Er will wie schon im Dezember 2019 auch in diesem Jahr mit einer Präsentationsgruppe nach Berlin reisen wird, um das Konzept vor der internationalen Jury vorzustellen.

Die Kultusministerkonferenz, die Europäische Kommission und die Kulturstiftung der Länder hatten sich darauf verständigt, die Termine und Fristen im Wettbewerbsverfahren "Kulturhauptstadt Europas 2025" in Deutschland insgesamt um mehrere Wochen zu verschieben.

Damit soll den durch die Corona-Pandemie erschwerten Arbeitsbedingungen in den Bewerberstädten Rechnung getragen werden, wurde mitgeteilt. Ziel ist es, das Verfahren unter Berücksichtigung höchstmöglicher Gesundheitsstandards im Jahr 2020 zum Abschluss zu bringen.

Entscheidung im Oktober 2020

Die finale Jurysitzung findet vom 26. bis 28. Oktober 2020 in Berlin statt. Die Präsentationen der Bewerberstädte erfolgen in alphabetischer Reihenfolge. Am 28. Oktober 2020 wird die europäische Jury ihre Empfehlung für die "Kulturhauptstadt Europas 2025" in Deutschland in einer Pressekonferenz bekanntgeben.

"Die neuen Termine geben uns die Möglichkeit, mit potenziellen Projektpartnern detailliert ins Gespräch zu gehen und die Corona-bedingten Einschränkungen aufzuholen", so Tamás Szalay, Leiter der Magdeburger Bewerbung.

Debatte übers Internet

Über die aktuellen Termine und den Bewerbungsprozess reden Projektmanagerin Kerstin Hartinger und Sprecherin Andrea Jozwiak vom Bewerbungsbüro Magdeburg 2025 am 9. Mai 2020 ab 19.25 Uhr im Café Central in Magdeburg. Bei diesem Gespräch handelt es sich um eine digitale Live-Übertragung, die im Internet verfolgt werden kann.