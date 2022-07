Bewohner aus Magdeburg-Texas treten in die Pedale

Einen Ausflug in den Osten Magdeburgs haben Bewohner des Magdeburger Stadtteils Nordwest unternommen. Initiator war die Siedlergemeinschaft.

Magdeburg - Bewohner des Magdeburger Stadtteils Nordwest haben dieser Tage in die Pedale getreten: Die Siedlergemeinschaft „Magdeburg-Nordwest“ hatte sich mit 26 Teilnehmern auf den Weg in den Osten der Stadt gemacht. Insgesamt zehn aktive Radler und 16 Autofahrer nahmen an diesem Ausflug teil.