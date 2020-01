Während der Demonstrationen in Magdeburg kam es auch zu Sitzblockaden. Foto: Tom Wunderlich

Nach den Demonstrationen am Freitag in Magdeburg zieht die Polizei Bilanz. Es gab sechs Anzeigen. Und es wurden Stöcke eingesetzt.

Anja Guse ist Redakteurin und stellvertretende Leiterin in der Lokalredaktion Magdeburg. anja.guse@volksstimme.de ›

Magdeburg l "In Anbetracht der Vielzahl der Veranstaltungen verlief der Einsatz ohne große Zwischenfälle." Dies erklärte die Polizei kurz nach dem Ende der zahlreichen Demonstrationen am 17. Januar 2020 in Magdeburg im Zusammenhang mit dem 75. Jahrestag der Bombardierung Magdeburgs. Nach bislang vorliegenden Informationen wurde eine Person zwischenzeitlich festgenommen.

Mehr als 20 versammlungsrechtliche Veranstaltungen wurden gezählt, darunter drei Aufzüge sowie kurzfristige Spontanversammlungen. Dadurch kam es in Magdeburg insbesondere im Innenstadtbereich zeitweilig zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben fuhr zwischenzeitlich nicht eine Bahn.

Platzverweise bei Demos in Magdeburg

Rund 850 Beamte aus fünf Bundesländern waren im Einsatz. Neben 33 Identitätsfeststellungen und 42 Platzverweisen hat die Polizei eine Strafanzeige wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie fünf Anzeigen wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen.

An dem so genannten Trauermarsch der rechten Szene beteiligten sich laut Polizei bis zu 150 Personen. Rund 750 Personen waren an den Aufzügen des linken und bürgerlichen Klientels beteiligt. Teilweise war es auf der Marschroute des rechten Klientels zu Sitzblockaden durch kleinere Personengruppen gekommen.

Mehrfach hätten Personen der linken Szene versucht, an die Aufzugstrecke der rechten Szene zu gelangen. Da sei von Polizisten unterbunden worden.

Polizei wehrt Demonstranten mit Stöcken ab

Bei Twitter tauchte ein Video auf, über das viel diskutiert wird. Es zeigt, wie Polizisten teils sehr harsch Demonstranten daran hindern, zu einer Sitzblockade zu gelangen. Die Polizei äußert sich zwar noch nicht konkret zu diesem Video, erklärt aber, dass das Durchbrechen der Polizeiabsperrungen "mittels einfacher körperlicher Gewalt und in Einzelfällen durch Anwendung des Einsatzmehrzweckstockes zum Zwecke des Abdrängens durch Einsatzkräfte unterbunden werden" musste.

Die Stöcke seien nicht zum Schlagen, sondern lediglich zum Abdrängen eingesetzt worden, betonte ein Polizeisprecher auf Volksstimme-Nachfrage am Sonnabendvormittag. Auch habe er keine Kenntnis über den Einsatz von Pfefferspray, wies es unter anderem User bei Twitter geschrieben hatten.