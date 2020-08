Künstler David Blass stellt seine Werke unter dem Motto "Kleine Bühne für große Künstler" im Magdeburger Restaurant und Café Flair aus.

Magdeburg l Der Magdeburger Maler und Schriftsteller David Blass hat die vergangenen Monate während der Corona-Pandemie dazu genutzt, neue Acrylmalereien fertigzustellen. Die 25 Kunstwerke können nun im Café Flair in Magdeburg besucht werden. Schon in den letzten Jahren war Blass Teil vieler Ausstellungen. Auch bei Autoren-Lesungen ist er seit über zehn Jahren fester Bestandteil.

Die aktuelle Ausstellung ist trotzdem etwas sehr Besonderes für den Künstler. „Ich bin sehr stolz darauf, meine Bilder hier sehen zu dürfen. Die Acrylbilder bedeuten mir sehr viel, auf eine Art und Weise öffne ich dadurch meine Seele und drücke meine Gefühle aus“ , erzählt der 38-Jährige. Das Farbspektrum der Bilder reiche von dunklem Schwarz-Grau bis hin zu bunten Farben. „Wie das echte Leben eben so läuft. Mal hell, mal dunkel“, berichtet er lächelnd.

Auch Experimente mit Wasserfarben

Sein Interesse für die Malerei und die Schreibkunst findet sich schon sehr früh in seiner Kindheit. Seit er im Kindergarten war, habe er alles, was ihm an seiner Umwelt aufgefallen und in Erinnerung geblieben ist, gezeichnet oder aufgeschrieben. „Das war mir immer am liebsten, in Ruhe zu malen“, sagt er. Und daran habe sich bis heute nichts geändert. Seit über zehn Jahren liegen die Schwerpunkte seiner Kunst nun bei der Acrylmalerei. Auch vorher habe er jedoch immer schon mit Wasserfarben experimentiert.

Wenn David Blass gerade nicht malt, bereitet er sich auf eine seiner Lesungen vor. „Meine zweite Leidenschaft ist das Schreiben von eigenen Geschichten. Auch ein Buch ist schon fertig geschrieben. Da lebe ich mich ganz gerne aus“, erzählt er weiter. Zu seinen größten Inspirationen in Bezug auf seine künstlerische Tätigkeit gehört nach eigenen Aussagen das 1985 erschienene Buch „Die Liebe in den Zeiten der Cholera“ des spanischen Schriftstellers Gabriel García Márquez sowie eine Vielzahl von Horrorgeschichten von Stephen King. „Diese Bücher geben mir die Inspiration und den Mut, meine Acryl-Malereien in die Tat umzusetzen“, so Blass.

Diese Liebe zu geschriebenen Geschichten äußert sich auch in seinen gemalten Werken. Denn jedes Kunstwerk erzählt eine eigene Geschichte völlig ohne Worte. „Deshalb haben meine Bilder auch keine Titel vorgegeben. Die Personen, die sich meine Bilder ansehen, sollen selbst darüber entscheiden, was diese für ihr Leben bedeuten“, erzählt David Blass. Würden Titel vorgegeben werden, sei keine freie Entfaltung der eigenen Gedanken mehr möglich, stellt er zudem fest. Sein Anliegen sei es, dass die Besucher ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Inspiration für Kunstwerke im Alltag

Seine weiteren Ideen für die Bilder findet David Blass in ganz unterschiedlichen Situationen. Die Ideen für seine aktuelle Ausstellung stammen aus seinem Alltag. „Die besten Ideen zum Malen kommen mir, wenn ich durch die Stadt laufe oder frühmorgens beim Frühstück“, berichtet er. Dann verbringe er den ganzen Tag in seiner Küche, welche er momentan als Atelier umfunktioniert hat.

Bis zu vier Bilder seien so an einem Tag entstanden. Es gebe jedoch auch Momente, da fehle die Inspiration zum Malen. „Das sind die Tage, an denen ich aufs Schreiben ausweiche. Die Geschichten, die dort entstehen, fließen wiederum in zukünftige Geschichten mit ein“, erzählt er.

Auch in Zukunft möchte der begabte Künstler seiner Malerei treu bleiben. Er hat bereits viele weitere Pläne und möchte in ferner Zukunft den Traum eines eigenen Ateliers in die Tat umsetzen. „Das dauert natürlich eine Weile, bis es so weit ist. Aber mein Traum ist es, mal ein eigenes gemütliches Atelier aufzubauen und dort dauerhaft meine Kunst für Besucher auszustellen“, erzählt er. Bis es so weit ist, können seine Werke vorerst im Café Flair zu den üblichen Öffnungszeiten betrachtet werden.