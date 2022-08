Erneut Badeverbot in Magdeburg für zwei Strände am Neustädter See 

Schon wieder gibt es schlechte Nachrichten für Badefreunde in Magdeburg. Seit Donnerstag müssen Magdeburger auf zwei Strandabschnitte am Neustädter See verzichten.

Zwei Strände am Neustädter See sind seit Donnerstagmittag für den Badebetrieb gesperrt.

Magdeburg (vs) - "Der Textilstrand und der Kinderstrand des städtischen Strandbades am Neustädter See sind seit heute Mittag für den Badebetrieb gesperrt", heißt es in einer Mitteilung am Donnerstag von der Stadt Magdeburg.

Grund für das Ausrufen der Warnstufe 3 sei der starke und deutlich sichtbare Blaualgenbefall. Am Freitag sollen abermals vom zuständigen Gesundheits- und Veterinäramt entschieden werden, ob das Badeverbot fortgesetzt werden muss oder aufgehoben werden kann.

Magdeburg: FKK-Strand bleibt weiterhin geöffnet

Der FKK-Strand bleibt dafür weiterhin geöffnet, da hier nur die Warnstufe 1 herrsche. Dennoch werden auch dort Badende um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Warnhinweise befinden sich unter anderem an den Kassen und Rettungstürmen. Die Stadtverwaltung bittet darum, nach dem Baden die zusätzlich aufgestellten Duschen zu nutzen.

Die Blaualgen (Cyanobakterien) können insbesondere für vorbelasteten Personen (bspw. Allergiker), aber auch Kleinkinder (bspw. durch verschlucken) giftig sein. So können diese allergischen Reaktionen oder Hautreizungen auslösen. Als Alternative zu den beiden gesperrten Stränden am Neustädter See empfiehlt die Stadtverwaltung das Strandbad Barleber See. Aktuelle Informationen finden Badegäste hier.