Kurz vor Polen hat die Polizei einen mutmaßlichen Autodieb festgenommen. Er war in einem BWM unterwegs, der in Magdeburg gestohlen worden war.

Ein in Magdeburg gestohlener BMW ist auf der A15 kurz vor der polnischen Grenze von der Polizei gestoppt worden. Am Steuer saß ein Pole.

Magdeburg l Glück für eine BMW-Halterin aus Magdeburg: Nur wenige Stunden nachdem ihr Auto in der Hahnemannstraße gestohlen worden war- sie selbst hatte davon noch gar nichts mitbekommen - wurde der mutmaßliche Dieb samt Wagen nach kurzer Flucht auf der Autobahn 15 bei Forst (Brandenburg) von der Polizei gestoppt. Der Fahrer - ein 40-jähriger Mann aus Polen - wurde vorläufig festgenommen, das Auto sichergestellt.

Flucht-Versuch misslingt

Bundespolizisten waren am 24. September 2019 gegen 7.30 Uhr auf den BMW mit Magdeburger Kennzeichen auf der Autobahn 15 in der Lausitz aufmerksam geworden und wollten den Fahrer kontrollieren. Der versuchte zunächst, mit dem Wagen zu flüchten. Die Autobahnpolizei kam zu Hilfe. Auf einem Rastplatz konnte der BMW-Fahrer gestoppt werden, erklärte ein Mitarbeiter der Pressestelle der Polizeidirektion Süd in Brandenburg auf Volksstimme-Nachfrage.

Die Magdeburger Halterin des BMW erfuhr erst durch die Polizei, dass ihr Auto in der Nacht zum Dienstag gestohlen worden war. Das Fahrzeug wurde zur Spurensicherung in Brandenburg sichergestellt.

Auch Audi gestohlen

In derselben Nacht wurde ebenfalls in der Hahnemannstraße ein Audi A6 gestohlen. Dieser konnte bislang nicht wieder aufgefunden werden.

Für Aufsehen hatte im Oktober 2018 folgender Fall gesorgt: In Magdeburg wurde ein Mazda CX 5 gestohlen. Polizisten wurden auf der Autobahn 12 in Brandenburg auf den Wagen aufmerksam - am Steuer ein 18-jähriger Pole. Der lieferte sich jedoch eine irre Verfolgungsjagd mit der Polizei, rammte andere Autos, fuhr sich dann mit dem Wagen auf einer Wiese fest und wurde schließlich festgenommen. Ein Beamter hatte die Verfolgung mit einer Videokamera aufgenommen. Das Video landete im Internet und wurde tausendfach geklickt. Der Mazda war stark beschädigt.