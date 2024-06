Auf einem Parkplatz in Magdeburg-Olvenstedt hat ein Auto gebrannt, zwei weitere Fahrzeuge wurden beschädigt. Was bislang zu der Tat bekannt ist.

Magdeburg - Am Montagabend, 17. Juni, hat ein Auto auf einem Parkplatz in Magdeburg-Olvenstedt gebrannt. Zwei weitere Autos wurden beschädigt.

Gegen 22 Uhr soll das Auto auf dem Parkplatz am Bruno-Taut-Ring 22 in Flammen gestanden haben, wie Polizeisprecher Kevin Shaikh mitteilt. Die Feuerwehr hat das Feuer in der Nacht gelöscht. Neben dem braunen Nissan Qashqai, der brannte, seien noch ein Ford und ein Fiat 500 in Mitleidenschaft gezogen worden. Diese hätten in unmittelbarer Nähe des brennenden Autos gestanden.

Die Feuerwehr löschte den Brand am Montagabend. Am nächsten Morgen steht das ausgebrannte Auto noch auf dem Parkplatz. Foto: Lena Bellon

„Momentan kann vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden“, sagt Shaikh. Die Schadenssumme sei bislang nicht bekannt. Während im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt mindestens seit 2021 regelmäßig Autos und LKW in Flammen stehen, sei es laut des Polizeisprechers in Neu-Olvenstedt seit langer Zeit zu keinem Auto-Brand gekommen.

Das Polizeirevier Magdeburg nimmt Zeugenhinweise zu dem Brand unter 0391/546-3295 entgegen.