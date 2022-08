Brandserie in Neustadt geht weiter - erster Verdächtiger gefasst

Immer wieder brennen in der Magdeburger Neustadt Keller und Autos. Seit über zwölf Monaten hält die Brandserie an. Ein erster Verdächtiger konnte nun gefasst werden.

In Magdeburg-Neustadt brennt es immer wieder, zuletzt stand ein Transporter in Flammen.

Magdeburg - Das jüngste Feuer in der Magdeburger Neustadt war gerade erst am 21. August 2022 ausgebrochen, was diesmal aber ausnahmsweise offenbar ein technischer Defekt ausgelöst hat. Doch nur wenige Tage zuvor brannte quasi vor der Haustür des betroffenen Zehngeschossers ein Transporter aus. Wie bei den zahlreichen Bränden zuvor, deuten die Umstände auf eine mutwillige Ursache hin. „Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen“, wie es in der Polizeimeldung dann heißt.