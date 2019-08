Ein einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg hat es am 5. August 2019 gebrannt. Foto: Tom Wunderlich

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus musste die Magdeburger Feuerwehr ausrücken. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Magdeburg l Im Magdeburger Stadtteil Neustädter Feld ist es am 5. August 2019 am Vormittag zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Gegen 8.30 Uhr hatten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Mechthildstraße den Notruf gewählt und berichtet, dass es im Treppenhaus brennen würde.

Polizei ermittelt

Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwehr entdeckten im Keller sowie in einem der Obergeschosse brennende Zeitungsstapel und löschten die Flammen. Anschließend wurde das Gebäude belüftet. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Da es auch im Fahrstuhl des Hauses mehrere Brandherde gegeben hat, schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus.