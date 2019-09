In diesem Container eines Magdeburger Autohändlers brannte es gleich zwei Mal an einem Tag. Foto: Tom Wunderlich

Gleich zwei Mal an einem Tag brannte es bei einem Magdeburger Autohändler. Brandstiftung wird vermutet.

Magdeburg l Ungewöhnlich: Nur kurz hintereinander hat es auf dem Geländer eines Autohändlers in Magdeburg gebrannt. Am Donnerstagmorgen brannte kurz nach 8 Uhr ein Lager in einem Container auf dem Gelände an der Ecke Blankenburger Straße, Brenneckestraße. Da in dem Container kaum Sauerstoff vorhanden war, ging das Feuer von allein aus. Es wird von Brandstiftung ausgegangen.

Nur wenige Stunden später - gegen 13.30 Uhr - brach an gleicher Stelle erneut ein Feuer aus. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte den Brand. Auch hier kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage. Allerdings können die Ermittler erst am nächsten Morgen den Container betreten und auf Ursachensuche gehen. Erst dann kann mit Sicherheit gesagt werden, ob tatsächlich Brandstiftung vorlag.

Gleich mehrere Zeugen hatten den zweiten Brand bemerkt und die Leitstelle informiert. Über Verletzte ist nichts bekannt.

Der Container wird als Lager und Aufenthaltsraum genutzt.