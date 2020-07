Diese Schirme vor einem Café im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld-Ost wurde in der Nacht zum Donnerstag angezündet. Foto: Peter Gercke

Ein Feuerteufel trieb in Magdeburg sein Unwesen. Er steckte unter anderem zwei Schirme an einem Mehrfamilienhaus in Brand.

Magdeburg l Gleich zweimal haben die Sonnenschirme vor einem Café in der Magdeburger Goethestraße in der Nacht zum Donnerstag gebrannt. Übrig blieben nur noch Metallgerippe. Verletzt wurde niemand. Dabei hätte die Brandstiftung schlimme Folgen haben können. Über dem Café befinden sich mehrere Wohnungen, die Balkonen sind direkt darüber. Insgesamt dreimal hat ein Feuerteufel an jenem Morgen sein Unwesen in Stadtfeld getrieben, teilte die Polizei mit. Kurz vor 1 Uhr sei die Feuerwehr zu einem brennenden Container in der Großen Diesdorfer Straße ausgerückt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, es entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich, heißt es in einer Mitteilung. Nur wenige Minuten später standen die Sonnennschirme vor dem Café in der Goethestraße in Flammen. Beide Brandorte liegen nicht weit voneinander entfernt. Laut Polizei konnte das Feuer schnell gelöscht und ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden. Eine halbe Stunde später, kurz vor 2 Uhr, habe erneut ein Sonnenschirm vor dem Café gebrannt. Laut Polizei sei in unmittelbarer Nähe ein 22-jähriger Magdeburger angetroffen worden. Nun werde geprüft, ob er für die Taten verantwortlich ist. Nach Volksstimme-Informationen ist er der Polizei bereits bekannt. Zudem werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Bränden haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.

