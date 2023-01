Breakdancer sind die Magdeburger des Jahres 2022

Magdeburg - Die Da Rookies haben bei der Wahl zum Magdeburger des Jahres die meisten Sympathien auf sich ziehen können. Mit 20,3 Prozent der 4816 Stimmen konnten sie am Ende etwa jede fünfte Stimme für sich verbuchen. Sie treten damit die Nachfolge der „Kneipenretter“ an, die den Pokal für 2021 gewonnen hatten.

Seit 1992 sucht die Volksstimme gemeinsam mit ihren Lesern die Magdeburger des Jahres und würdigt damit ehrenamtliches Engagement oder besonders herausragende Leistungen für Magdeburg.

Telefonseelsorge und helfender Verein am Hasselbachplatz

Zweiter Sieger wurde Matthias Dambacher von der Telefonseelsorge Magdeburg, gefolgt von Kyra Sukop und Ethan Smith von der Initiative Platzmachen am Hasselbachplatz. Geehrt wurden außerdem diese sechs weitere Magdeburger des Jahres und ihre Unterstützer auf den Plätzen vier bis neun:

Die Volksstimme-Redakteurin Michaela Schröder würdigte in ihrer Laudatio auf die Sieger die Da Rookies und ihren Kopf Nils Klebe als Tanzende Botschafter der Stadt Magdeburg. Sie hätten bei unzähligen Auftritten den Namen der Stadt in die Welt hinausgetragen. Zudem holten die Da Rookies die Europameisterschaft der Breakdancer 2022 nach Magdeburg und sorgten damit für ein internationales Event.

Breakdance Teil von Olympia in Paris

Jüngst hat zusätzlich der Landessportbund und der Deutsche Tanzsportverband die Talenteschmiede der Breakdance-Weltmeister „Da Rookies“ zum Förderungs- und Nachwuchs-Leistungszentrum gekürt. Hintergrund ist, dass „Breaking“ 2024 in Paris olympische Premiere feiert. Nils Klebe wird das Amt des Landestrainers übernehmen.

Die Magdeburger des Jahres waren am Abend des 10. Januar 2023 die Hauptgäste auf einer Gala der Volksstimme für die Magdeburger des Jahres im Alten Theater. Leser sowie Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft würdigten alle Kandidaten immer wieder mit Applaus für ihre Arbeit und Projekte.

Die Laudatio auf den ersten Sieger

Die Laudatio auf Nils Klebe, Chef der Da Rookies, gehalten von Volksstimme-Redakteurin Michaela Schröder:

Breakdance ist seine Leidenschaft. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Nils Klebe ist Tänzer und Kopf der erfolgreichen Magdeburger Breakdance-Gruppe Da Rookies und gründete die Talentschmiede Movement Dance Academy.

Nils Klebe und die Da Rookies tanzen seit über 20 Jahren durchs Leben. Breakdance bestimmt ihren Alltag.

Sie sind Weltmeister, Werbeträger und Rekordhalter. Dazu gesellen sich unzählige Show-, TV- und Werbespotauftritte. Sie sind Botschafter und Idole.

Die bisherige Krönung war die Breakdance-EM, die dank Nils Klebe 2022 in Magdeburg stattfand. Innerhalb kürzester Zeit hatten die Da Rookies die Veranstaltung aus dem Boden gestampft. Doch egal, ob das Battle auf internationalem Niveau stattfindet oder nur ein kleines Duell im Sportraum ist – Ehrgeiz im Training und absolute Leidenschaft sind Selbstverständlichkeiten, die Nils Klebe im Herzen innehat. Er fordert von den Tänzern und dem Team immer aufs Neue das, was er auch von sich fordert: ohne Nachlass, sich mit völliger Hingabe dem Tanz zu widmen.

Die Da Rookies sind längst keine reine Breakdance-Formation mehr, sie sind zum weltweit gefragten Showact geworden. Europameisterschaft an die Elbe geholt

Doch das Leben beginnt nicht als bekannter und erfolgreicher Tänzer, sondern es beginnt als Junge in Pretzier, umgeben von einer liebevollen Familie ohne besonderen Tanzhintergrund. Und dieser Junge, einer von Millionen Jungen, sagt seinen völlig überraschten Eltern einen folgenschweren Satz: Ich – will –tanzen! Dieser Satz saß!

Diesem Satz hat die Breakdance-Szene viel zu verdanken. Allerdings vermutlich auch nur in Kombination von weiteren Charaktereigenschaften und Philosophien, die dem jungen Nils Klebe damals sicherlich nicht bewusst waren, aber eine der wichtigsten Konstanten in seinen Leben bis heute sind, nämlich „Der Weg ist das Ziel“ und sein Credo, „mit Hingabe das Leben dem Breakdance zu widmen“.

Und spätestens hier in Magdeburg nimmt das Phänomen Da Rookies seinen Lauf. Die außergewöhnliche tänzerische Leistung sowie das kreative Potenzial fallen auf. Durch die „Da Rookies“ hat sich die Stadt Magdeburg zu einer Breakdance-Metropole entwickelt. Seit 2019 ist die Gruppe auch Ehrenbotschafter der Landeshauptstadt. Mit ihren eigenen Shows wollen die „Da Rookies“ in Zukunft wieder um die Welt reisen und dabei für Magdeburg die Werbetrommeln rühren.

Von der Straße auf die olympische Bühne

Neues Jahr, neues Projekt: „Breaking for Gold“ heißt es künftig in Magdeburg. Der Landessportbund und der Deutsche Tanzsportverband haben die Talenteschmiede der Breakdance-Weltmeister „Da Rookies“ zum Förderungs- und Nachwuchs-Leistungszentrum gekürt. Hintergrund ist, dass „Breaking“ 2024 in Paris olympische Premiere feiert. Nils Klebe wird das Amt des Landestrainer übernehmen.

Über die Jahre hat Nils Klebe eine Schar Mitstreiter um sich versammelt. Doch hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau.

Immer an seiner Seite Ehefrau Mandy Klebe. Gemeinsam ziehen sie die Fäden der Tanzschule und kümmern sich um das Management der Da Rookies. Nils Klebe ist derjenige, der mit seinen Ideen voranschießt. Mandy Klebe hält ihm den Rücken frei.

Herzlichen Glückwunsch Nils Klebe zur Wahl zum Magdeburger des Jahres 2022.