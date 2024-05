Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Am Brot riechen und am Klang herausfinden, welche Qualität die Backware hat. Das kann Volker Dürkob. Er ist der erste Brot-Sommelier aus Magdeburg. In einer elfmonatigen Fortbildung in Weinheim (Baden-Württemberg) ließ sich der Bäckermeister zum Brot-Sommelier ausbilden. In Deutschland gibt es mit ihm 249 Brot-Sommelieren und -Sommeliers, in Sachsen-Anhalt insgesamt nun zwei.