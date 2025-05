Noch ist die Hallische Straße in Magdeburg als Einbahnstraße in Richtung Innenstadt geöffnet. Doch ab 2. Juni 2025 wird sie für drei Wochen voll gesperrt.

Magdeburg. - Sperrungen, Umleitungen und Staus wegen maroder Brücken - die Magdeburger werden weiter hart auf die Probe gestellt. Neben der gesperrten Ringbrücke am Damaschkeplatz kommt ab Montag (2. Juni 2025) die nächste Vollsperrung in der City hinzu: Weil die Deutsche Bahn ihre Bahnbrücke über die Straße einbaut, muss die Hallische Straße für drei Wochen voll gesperrt werden. Das bedeutet Umleitungen für alle Verkehrsarten - auch die Bahnen der Magdeburger Verkehrsbetriebe. Die MVB führen angesichts der vielen Baustellen und Umleitungen jetzt ein neues Tarif-Sonderangebot ein: Vom 1. Juni bis zum 31. August ist die 24-Stunden-Karte für 3 Euro in der Fairtiq-App erhältlich.

„Wir wissen, dass die umfangreichen Bauarbeiten in der Innenstadt für unsere Fahrgäste eine Geduldsprobe sind“, so MVB-Geschäftsführerin Birgit Münster-Rendel. Um die Einschränkungen abzumildern, wollen die MVB ihre Kunden auch finanziell entlasten. Das Sonderangebot richte sich vor allem an Gelegenheitsfahrer. In den drei Monaten wird das 24-Stunden-Ticket statt für 7,10 Euro für 3 Euro angeboten. Das Angebot kann ausschließlich über die Fairtiq-App in Anspruch genommen werden und gilt für beliebig viele Fahrten im Stadtgebiet von Magdeburg.

Damit sollen mehr Menschen zum Umstieg vom Auto auf Bus oder Bahn bewegt werden. „Wenn mehr Menschen Bus und Bahn nutzen, entlasten wir die Straßen der Stadt. Weniger Autos bedeuten weniger Staus - davon profitieren letztlich alle“, so Münster-Rendel. Die Differenz des 24-Stunden-Tickets tragen die MVB selbst. Die Geschäftsführerin hofft, dass viele Kunden das Angebot wahrnehmen und letztlich damit die Kosten wieder eingefahren werden können.

Mit der abermaligen Vollsperrung der Hallischen Straße müssen zahlreiche Linien umgeleitet werden:

Die Linien 1 und 4 werden geteilt und miteinander verknüpft. Im Westen und Süden fährt die Linie 1 von Sudenburg über Südring und Westring bis Damaschkeplatz / Adelheidring / ZOB und weiter als Linie 4 über den Olvenstedter Platz zum Klinikum Olvenstedt. Im Norden und Osten fährt die Linie 1 vom Kannenstieg bis Alter Markt und ab dort weiter als Linie 4 nach Cracau.

Die Linie 3 ist zwischen Diesdorf und Olvenstedter Platz über Damaschkeplatz / Adelheidring / ZOB im Einsatz. Sie wird auf einen 10-Minuten-Takt verdichtet.

Die Linie 5 nimmt ihre reguläre Linienführung zwischen Klinikum OIvenstedt und Messegelände über Südring, S-Bahnhof Buckau und Hasselbachplatz wieder auf. Sie fährt weiterhin im 20-Minuten-Takt.

Die Linie 6 bleibt verkürzt zwischen Herrenkrug und Hauptbahnhof.

Die Linien 9 ist weiterhin zwischen Neustädter See und Reform im Einsatz und umfährt die Sperrung über den S-Bahnhof Buckau. Gleiches gilt für die Linie 10 zwischen Sudenburg und Barleber See.

Für die Haltestellen Jordanstraße, Halberstädter / Leipziger Straße und Am Fuchsberg wird ein Ersatzverkehr mit Bussen der Linie 47 eingerichtet. Sie ist zwischen Südring und Porsestraße über S-Bahnhof Buckau im Einsatz. Dort kann in die Linien 5, 9 und 10 umgestiegen werden.

Die Buslinien 59, N3, N4 und N5 umfahren die Hallische Straße über die Carl-Miller-Straße.

Die Hallische Straße ist für alle Verkehrsarten bis 16. Juni gesperrt, für die Straßenbahn bis 20. Juni. Hintergrund ist der notwendige Ab- und Aufbau der Oberleitung der Straßenbahn. Danach ist die Hallische Straße wieder für den Straßenbahnverkehr freigegeben. Dann können wieder direktere und schnellere Verbindungen angeboten werden.