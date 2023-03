Kaiser und Königin passieren am Ende einstimmig, aber nicht einhellig als Namensgeber für die neue Magdeburger Elbbrücke den Stadtrat. Es gibt elf Enthaltungen und eine letzte Schlacht für FCM-Erfolgstrainer Heinz Krügel als Namensgeber.

Brückentaufe in Magdeburg: AfD scheitert mit letztem Vorstoß für Heinz Krügel

Alt und neu im Kontrast: Hinterm Magdeburger Altbrückenzug - hier im Vordergrund die historische Zollbrücke - wächst der Brückenneubau am Pylon. Die Namen der neuen Brücke verweisen auf die lange Stadtgeschichte.

Magdeburg - Die Benennung des neuen Magdeburger Brückenschlags am Pylon ist beschlossene Sache. Das Bauwerk wird im Abschnitt über die Zollelbe auf Königin-Editha-Brücke und im etwas längeren Abschnitt über die Alte Elbe in Kaiser-Otto-Brücke getauft. Der Ratsbeschluss am 16. März 2023 erging allerdings nicht ganz einhellig