Auf drei Ringbrücken in Magdeburg geht es nur einspurig voran. Es herrscht Tempo 30. Aktuell laufen Untersuchungen in der Tiefe, dann soll saniert werden.

Ringbrücken in Magdeburg: Noch lange Tempo 30 und einspurig

Vorsichtsmaßnahmen dauern an

Auf der Brücke über die Halberstädter Straße in Magdeburg gilt Tempo 30. Diese und weitere Ringbrücken müssen saniert werden.

Magdeburg. - Tempo 30, nur eine Spur frei: Auf drei Ringbrücken in Magdeburg geht es seit Dezember nur langsam voran. Und das auf unbestimmte Zeit. Untersuchungen in der Tiefe sollen Aufschluss über die Schäden geben. So ist der aktuelle Stand.