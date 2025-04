Magdeburg - Paukenschlag in Magdeburgs Brückenproblemen: Die Brücke des Magdeburger Rings über den Damaschkeplatz weist derart massive Schäden auf, dass sie im Laufe des Dienstags (15. April 2025) gegen Mittag beziehungsweise frühen Nachmittag komplett gesperrt wird. Und das gilt für sämtliche Verkehrsarten: den Autoverkehr auf dem Ring in dem Bereich, den Fuß- und Radverkehr unter den Brücken sowie den Straßenbahnverkehr.

Die Nachricht kam am frühen Montagabend überraschend. Seit wenigen Tagen laufen die Tiefenuntersuchungen an der Ringbrücke über den Damaschkeplatz. Die Brücke, die nach dem Teileinsturz der Dresdner Carolabrücke ohnehin wegen des ebenso in ihr verbauten Hennigsdorfer Stahls unter besonderer Beobachtung stand, zeigte bei den Tiefenprüfungen massive Schäden.

Unter anderem wurde bei vier untersuchten Spanngliedern eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Anrissen in der Stahloberfläche festgestellt. In den Litzen der geöffneten Spannglieder wurden zudem mehrere Stahldrahtbrüche entdeckt, wie Stadtsprecher Michael Reif erklärte.

Brücke in Magdeburg gesperrt: Umleitung über A14

Die von der Stadtverwaltung bei der Sonderprüfung hinzugezogenen Experten schätzten bei einer kurzfristig vorgenommen Auswertung der Untersuchungsergebnisse am Montagnachmittag die Situation als sehr kritisch ein.

Aus Sicherheitsgründen ist die Sperrung deshalb unausweichlich. Dies betrifft auch den Bereich unter den Brückenbauwerken, weshalb im Tagesverlauf des Dienstags große Teile des Damaschkeplatzes gesperrt werden müssen.

Derzeit werden die Sperrungen und Umleitungen vorbereitet. Die Stadtverwaltung empfiehlt für den Durchgangsverkehr eine großräumige Umleitung über die Autobahn 14. Letzte Ausfahrt vom Magdeburger Ring in der nördlichen Fahrtrichtung ist die Abfahrt Zentrum/Zentraler Omnibusbahnhof, in der Gegenrichtung der Anschluss an die Bundesstraße 1/Albert-Vater-Straße.

Wer von Stadtfeld-Ost in Richtung City will, kann unter anderem die Ringauffahrt Adelheidring nutzen und dann die nächste Abfahrt abfahren und über die Maybachstraße am ZOB in den Tunnel einfahren. Wer von der City in Richtung Stadtfeld-Ost will, kann unter anderem durch den Tunnel fahren, rechts auf den Ring auffahren und dann eine der nächsten Abfahrten nutzen.

Reparatur von Brücke in Magdeburg nicht möglich

Fußgänger sowie Radfahrer können wegen der bis auf Weiteres notwendigen Sperrung des Damaschkeplatzes die Brücke in den Glacisanlagen oder die Albert-Vater-Straße/B1 nutzen.

Nach Einschätzung der von der Stadtverwaltung beauftragten Experten kann die untersuchte Brücke nicht mehr repariert werden, weshalb die Verwaltung einen möglichst zeitnahen Rückbau vorbereitet. Derzeit wird auch geprüft, wie schnell ein Provisorium als Ersatzbauwerk für den Magdeburger Ring verfügbar ist. Unklar ist aber noch, wie lange das alles dauern wird.

Auch für den Straßenbahnverkehr hat dies massive Auswirkungen. Die plötzliche Sperrung der Ringbrücke über den Damaschkeplatz und das damit verbundene Durchfahrtsverbot unterhalb der Brücke haben weitreichende Auswirkungen auf die Linien der Magdeburger Verkehrsbetriebe MVB. Eine der wichtigsten Ost-West-Achsen im Straßenbahnnetz fällt damit weg.

Straßenbahnlinien werden wegen Sperrung der Brücke massiv umgeleitet

In erster Reaktion werden die Straßenbahnlinien über den Südring und Hasselbachplatz umgeleitet. Konkret bedeutet dies ab Dienstag, 15. April Betriebsbeginn:

Die Straßenbahnlinie 1 ist zwischen Kannenstieg und Olvenstedter Platz über Leiterstraße, Hasselbachplatz, Südring, Westring und Damaschkeplatz unterwegs.

Die Straßenbahnlinie 3 ist zwischen Klinikum Olvenstedt und Diesdorf über Olvenstedter Platz, Damaschkeplatz und Westring im Einsatz. (ca. 20-Minuten-Takt)

Die Straßenbahnlinie 4 fährt zwischen Klinikum Olvenstedt und Cracau über Europaring, Westring, Südring, Hasselbachplatz, Verkehrsbetriebe und Hauptbahnhof / Willy-Brandt-Platz.

Die Straßenbahnlinie 5 ist zwischen Diesdorf und Messegelände über Westring, Südring, Raiffeisenstraße und S-Bahnhof Buckau im Einsatz. (ca. 20-Minuten-Takt)

Die Straßenbahnlinie 6 fährt verkürzt nur zwischen Herrenkrug und Hauptbahnhof / Willy-Brandt-Platz.

Die Haltestelle Hauptbahnhof / Kölner Platz entfällt. Fahrgäste werden gebeten, die Haltestelle Hauptbahnhof / Willy-Brandt-Platz zu nutzen.

Aufgrund der Kurzfristigkeit der Ankündigung ist kein Fahrplan auf den Linien 1, 3, 4, 5 und 6 hinterlegt. Dies bedeutet, dass die genannten Linien unregelmäßig verkehren. Auch auf den anderen Linien ist mit Verspätungen zu rechnen.

Die digitalen Anzeigetafeln an den Haltestellen können die veränderten Linienwege noch nicht darstellen. Die MVB arbeitet mit Hochdruck an einem neuen Fahrplan, so ein MVB-Sprecher. Dies kann jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen.