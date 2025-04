Der Zustand der bröckelnden Brücken in Magdeburg wird im nächsten Stadtrat thematisiert. Die Gartenpartei hat eine aktuelle Debatte beantragt.

Rund um die Ringbrücke am Magdeburger Damaschkeplatz wurde alles abgesperrt.

Magdeburg. - Der „Brückengipfel“, den die Gartenpartei Mitte Dezember 2024 beantragt hatte, wurde im Stadtrat abgelehnt. Geblieben sind die Sorgen um die Überführungen in der Stadt. Spätestens seit der kurzfristigen Sperrung der Ringbrücke über den Damaschkeplatz am Dienstag, 15. April, hat sich die Situation noch einmal verschärft.

Darum sollen die bröckelnden Bauwerke auch in einer aktuellen Debatte im Stadtrat thematisiert werden. Die Gartenpartei hat diese am Donnerstag, 17. April, beantragt. Der Stadtrat tagt am Donnerstag, 24. April, ab 14 Uhr im Rathaus.

Zustand aller Brücken in Magdeburg beleuchten

„Die Prüfungsergebnisse weiterer Brücken stehen noch aus, mit weiteren Sperrungen ist kurzfristig zu rechnen“, schreibt Fraktionsvorsitzender Roland Zander. „In dieser Situation ist es besonders wichtig, dass Verwaltung und Stadträtinnen und Stadträte zusammenarbeiten, um Lösungen zu finden, die unserer Stadt zu Gute kommen“, so Zander.

Die wichtigste zu klärende Frage sei, wie es weitergehen soll – sowohl baulich als auch zeitlich und finanziell. Zudem soll der Zustand der anderen Brücken unter die Lupe genommen werden.

„Was erwartet die Landeshauptstadt Magdeburg bei der möglichen Sperrung weiterer Brücken, wie ist die Verwaltung darauf vorbereitet?“, will Zander geklärt wissen.

Blick auf Rettungswege und ÖPNV in Magdeburg

Wie sieht es aus mit dem ÖPNV und dem Individualverkehr? Wie sehen Rettungswege aus? Die Liste der Fragen ist lang. Auch soll in der aktuellen Debatte die allgemeine Baustellensituation aufs Tableau kommen. Gibt es doch in der Innenstadt derzeit zahlreiche Baustellen und Sperrungen, die den Verkehr schon arg strapazieren.

Spätestens nach dem Ende der Osterferien müssen sich Autofahrer, die durch Magdeburg wollen, auf ein Verkehrschaos einstellen.