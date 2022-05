Bücherverbrennung: Magdeburger Domplatz ist Teil des Projektes der verbrannten Orte

Jan Schenck hat den Domplatz aufgesucht. Der Fotograf setzt Orte in ihrem heutigen Zustand in Szene, an denen es 1933 zu Bücherverbrennungen kam. Er erstellt im Rahmen des Projektes „Verbrannte Orte“ einen Atlas, welcher als Beitrag der Erinnerungskultur dient.

Foto: Marco Papritz