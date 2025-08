Sanierung verzögert sich Nach Mieter-Ärger bei Senioren auf Baustelle: Chef räumt Fehler ein

Die Fertigstellung des neuen Budenbergstifts in Magdeburg-Buckau verzögert sich. Es wohnen bereits Senioren in den ersten Wohnungen. Es sind noch nicht alle vergeben. Welche Fehler der Wup-Chef bei dem nächsten Projekt nicht mehr machen will.