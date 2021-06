Bundesminister besucht Betonbau-Ausstatter in Magdeburg

Magdeburg - Mit cleveren Ideen Märkte erschließen – das ist die Triebkraft, mit der Magdeburger Unternehmen weltweit bestehen können. Zu diesen gehört die B.T. innovation in der Sudenburger Wuhne. Vor diesem Hintergrund haben jetzt Ministerpräsident Reiner Haseloff und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier das Unternehmen in der Sudenburger Wuhne 60 besucht und sich darüber informiert, was die Themen für dieses mittelständische Unternehmen sind.

Ideen für die Zukunft

Die Geschäftsführer Felix von Limburg und Stefan Wittek berichteten davon, vor welchen Herausforderungen der Mittelstand steht, welche Probleme gelöst werden müssen – und eben auch, womit die Magdeburger sich einen Namen gemacht haben.

„Das Unternehmen BT innovation steht für zukunftsweisende Produktentwicklungen in der Bau- und Betonfertigteilindustrie“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Die patentierten Lösungen ermöglichen demnach, die Effizienz in allen Arbeitsprozessen erheblich zu steigern. Die Folge: Die Magdeburger Produkte erfreuen sich einer weltweiten Nachfrage.

Abdichtungen und Magnete im Betonbau

Im Einzelnen bietet die Produktpalette Lösungen für die Bereiche Abdichtung, Magnete und Schalungssysteme, Verbindungstechnik sowie Consulting. Ergänzt wird das Angebot durch die hochwertigen Maschinen- und Produktionsanlagen für vorgespannte Betonelemente des Tochterunternehmens Max-truder.

Zu den Produkten, die während des Rundgangs präsentiert wurden, gehört der Produktionsprozess von Betonfertigteilen im Rahmen des Forschungsprojektes „Modulare Bodenplatte“ aus der Schmetterlingsbatterie. Bei dieser handelt es sich um eine patentierte Systemlösung, die die Vorteile der herkömmlichen Produktionsmethoden verbindet.

Enorme Steigerung der Effizienz

Hintergrund: Eine konventionelle Batterie, in der Betonfertigteile hergestellt werden, wird nach der Betonage erst geöffnet, wenn der Beton eine bestimmte Aushebefestigkeit erreicht hat. Die in Magdeburg entwickelten klappbaren Schmetterlinge als Schalung hingegen beschleunigen diesen Vorgang enorm. Denn hier werden die Fertigteile zusammen mit der Schmetterlingsschalung bereits wenige Stunden nach der Betonage ausgehoben und zum Härten außerhalb der Batterie gelagert. „Da die Fertigteile beim Heben ihr Gewicht nicht selbst tragen müssen, verkürzen sich die notwendigen Wartezeiten“, heißt es seitens des Unternehmens.

Von Interesse für den Besuch war auch das Low Cost House, ein Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung des Ingenieurteams von B.T. innovation. Der Bau eines 36 Quadratmeter großen schlüsselfertigen Betonhauses mit zwei Schlafzimmern, Wohnbereich, Küche und Toilette kann in nur zwei Stunden realisiert werden. Das Konzept ermöglicht es, sicheren, stabilen und kostengünstigen Wohnraum in kürzester Zeit in von Armut betroffenen Regionen zu schaffen oder wo nach Naturkatastrophen schnellstmöglich Unterkünfte geschaffen werden müssen. Besonders wichtig: Dabei entstehen auch vor Ort Arbeitsplätze, was für viele Entwicklungsländer von hoher Bedeutung ist.