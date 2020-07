Ein Drogendealer und Marihuana mit einen Schwarzmarktwert von 10.000 Euro gingen der Bundespolizei auf dem Hauptbahnhof ins Netz.

Magdeburg (vs) l Wie die Pressestelle der Bundespolizei berichtet, kontrollierte am 21. Juli 2020 eine Streife gegen 15 Uhr einen Mann auf dem Hauptbahnhof in Magdeburg. Während der Kontrolle versuchte er plötzlich zu fliehen. Dies sei durch die Beamten verhindert worden. Bei der Festnahme trat und schlug der Mann um sich, so dass er gefesselt werden musste.

Dabei wurde ein Bundespolizist leicht an den Beinen verletzt, sein Kollege erlitt leichte Abschürfungen am Arm. Der 33-Jährige wurde für alle weiteren polizeilichen Maßnahmen in die Diensträume der Bundespolizei am Hauptbahnhof auf dem Bahnsteig 1 gebracht.

Drei Mobiltelefone

Während der anschließenden Durchsuchung des Rucksacks des Mannes nahmen die Beamten beim Öffnen zunächst einen starken Marihuanageruch war und entdeckten kurz darauf circa 1125 Gramm der Droge, verpackt in Frischhaltefolie. Zudem fanden sie 750 Bargeld in szenetypischer Stückelung sowie drei Mobiltelefone. Sowohl die Drogen, als auch das Bargeld und die Telefone wurden sichergestellt.

Zuständigkeitshalber wurde die Landespolizei über den Sachverhalt informiert. Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort und übernahm sowohl den Festgenommenen als auch die sichergestellten Gegenstände. Der Tatverdächtige, der bereits mehrfach wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeibekannt ist, bekommt Strafanzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und des gewerbsmäßigen Handels von Betäubungsmitteln, erklärte die Pressestelle der Bundespolizei dazu.