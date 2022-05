So reagiert Burger King auf massive Kritik an Magdeburger Filiale am Ring

Viele Kunden sind unzufrieden mit dem Service und den Wartezeiten bei der Burger-King-Filiale im Norden Magdeburgs. So begründet die Zentrale des Unternehmens die Situation am kritisierten Standort.

Nicht immer sind die Kunden von Burger King in der Magdeburger Filiale "Neuer Sülzeweg" am Ring zufrieden.

Magdeburg - Die Kritik an der Burger-King-Filiale in Magdeburgs Norden direkt am Ring reißt nicht ab: Die Bewertungen bei Google sind vernichtend, sogar an die Volksstimme haben sich unzufriedene Kunden gewandt. Jetzt hat sich der Konzern erstmals zur Filiale "Neuer Sülzeweg" geäußert.