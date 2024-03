In Magdeburg-Nord ärgern sich die Anwohner über marode Gehwegplatten und eine fehlende zweite Zufahrt zum Wohngebiet. Im Havariefall wäre ein Quartier abgeschnitten.

Bürgerärger in Magdeburg über kaputte Gehwege und fehlende Zufahrt bei Havarie

Im Magdeburger Stadtteil Neustädter See gibt es einige Stolperfallen auf den Gehwegen.

Magdeburg - Neben Ordnung und Sicherheit ging es bei der Einwohnerversammlung im Magdeburger Stadtteil Neustädter See am 16. März 2024, um viele weitere Dinge, die den „Nordlichtern“ unter den Nägeln brennen.

So war bereits im Vorfeld des Termins mit Oberbürgermeisterin Simone Borris deutlich geworden, dass der schlechte Zustand der Gehwege im Stadtteil viele Anwohner ärgert. Vor allem für ältere Menschen mit Rollatoren gibt es gefährliche Stolperfallen.

Seniorin stürzt am Neustädter See zweimal mit ihrem Rollator

So berichtete eine Frau aus der Victor-Jara-Straße, dass sie bereits zweimal über ihr Gefährt gefallen sei, weil sie an einer hochstehenden Platte hängengeblieben sei. Der Baubeigeordnete Jörg Rehbaum versprach ihr, sich diese Stellen anzuschauen und Schäden zu beseitigen.

Zudem seien für mehrere Gehwege im Quartier, wie zum Beispiel im Bördebogen, an der Dr.-Grosz-Straße sowie der Salvador-Allende-Straße, Fördermittel beantragt worden. Erst wenn diese bewilligt sind, wird die Sanierung erfolgen. Bis dahin werde es nur Kleinstreparaturen geben.

Für Havariefall: Anwohner fordern zweite Zufahrt zum Wohngebiet

Die Zufahrt zum Wohngebiet an der östlichen Allendestraße/Heideweg wurde ebenfalls angesprochen. Schon länger gibt es den Wunsch nach einer zweiten Zufahrt, da der Bereich bei einer Havarie komplett abgeschnitten wäre. Bei der Amokdrohung an der IGS Regine Hildebrandt war dies beispielsweise der Fall.

Simone Borris verwies darauf, dass im Notfall die Poller im Griesemann-Privatweg gezogen werden würden. Dessen ungeachtet werden derzeit aber vier Varianten untersucht, wie der Bereich doch eine zweite Zuwegung erhalten kann. Ein endgültiges Ergebnis gebe es aber noch nicht.

Für weite Strecken im Stadtteil stehen keine Minibusse zur Verfügung

In dem Zusammenhang wurde in der Versammlung auch auf Bürgerhinweise reagiert, dass die Wege zur Straßenbahn dort sehr weit seien, beispielsweise für die Bewohner der Senioreneinrichtung am Heideweg.

Simone Borris bestätigte, dass die Wege mit teilweise über 900 Meter deutlich länger sind als sie eigentlich angedachten 600 Meter bis zur nächsten Haltestelle. Minibusse stünden aber nicht zur Verfügung. Die einzige Möglichkeit sei eine Ruftaxi-Lösung, für die aber aktuell das Geld fehle. Kurzfristig werde sich also nichts ändern können.

Studie soll zeigen, ob Nordverbinder parallel zur Autobahn sinnvoll ist

Ebenfalls zum Themenkomplex Verkehr gehört der geplante Nordverbinder, der perspektivisch den August-Bebel-Damm an den Magdeburger Ring anschließen soll. Er würde nördlich des Neustädter See parallel zur Autobahn 2 verlaufen.

Dazu werde derzeit eine Machbarkeitsstudie erstellt, die zeigen soll, wie sinnvoll das ganze Vorhaben ist, kündigte das Stadtoberhaupt an.