Magdeburg - Die Gemeinwesenarbeitsgruppen (GWA) in den Stadtteilen von Magdeburg erfüllen eine wesentliche Funktion. Sie sind zentraler Anlaufpunkt für die Anwohner.

Bei den regelmäßigen, öffentlichen Versammlungen wird über Probleme in den Stadtteilen gesprochen und dann gemeinsam nach Lösungen gesucht.

Es gibt einen direkten Draht zur Stadtverwaltung sowie zu Stadträten. In den Gruppen werden aber auch Feste organisiert oder kreative Aktionen zur Aufwertung der Quartiere geplant und umgesetzt.

Die GWA Werder hat seit Montagabend einen neuen Sprecherrat. Bei der Versammlung in der Kegelanlage in der Lingnerstraße wurden Daniel Adler und Dirk Lange per einstimmigem Votum in diese Position gewählt.

Die Neuwahl war nötig geworden, weil Harald Berger, der seit zwölf Jahren im GWA-Sprecherrat engagiert war, den Entschluss gefasst hat, sich von dieser Position zurückzuziehen. Er will der GWA aber weiterhin verbunden bleiben.

Berger drückte seine Dankbarkeit und Freude darüber aus, dass sich mit Daniel Adler und Dirk Lang zwei Personen gefunden haben, die fortan den Sprecherrat bilden wollen. Ohne einen solchen wäre die GWA nicht arbeitsfähig. „Unsere Gemeinwesenarbeit ist damit in guten Händen“, so Berger.

Ansprechbar für Anwohner

Daniel Adler, der seit 2020 auf dem Werder lebt, hat sich zuletzt bereits um die Neugestaltung der Außenfassade der Kegelanlage verdient gemacht. Er leitetet dieses bürgerschaftliche Projekt, das mit Fördermitteln der GWA realisiert wurde.

Bei einer bürgerschaftlichen Aktion hat die Außenwand der Kegelanlage einen neuen Anstrich erhalten. Archivfoto: Konstantin Kraft

Die vormals mit illegalen Graffiti beschmierten Wände wurden mit neuen und teils stadtteilspezifischen Motiven aufgewertet. Die Fassade ist dadurch zum Hingucker geworden.

„Mir ist eine Sache wichtig: Wenn man Dinge verspricht, dann muss man diese auch umsetzen“, sagte Adler. Er will Ansprechpartner für alle Werderaner sein, deren Sorgen und Nöte in der GWA aufgreifen. Zudem will er versuchen, noch mehr Menschen zur Mitwirkung in der Gemeinwesenarbeitsgruppe zu animieren.

Werder als Wahlheimat

Dirk Lang lebt seit 2022 auf dem Werder. Er war von Bernau bei Berlin auf die Elbinsel gezogen und fühlt sich dort sichtlich wohl. Nun will er sich im Sprecherrat der GWA für seine Wahlheimat engagieren. Lang war schon vorher verschiedenen Vereinen ehrenamtlich aktiv.

Mit dem nahenden Ruhestand wird ausreichend Zeit für die Arbeit in der GWA sein. Beide Neugewählten äußerten ihren Dank für das Vertrauen bei den Anwesenden aus.

Einer der Bürger nutzte dann die Gelegenheit, um Harald Berger noch einmal besonders zu würdigen. Dieser war seit 2012 als Sprecher aktiv und hat viel für das Gemeinwesen auf dem Werder geleistet. „Dafür können wir nur Danke sagen.“