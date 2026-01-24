Der Vogelgesang-Park in Magdeburg braucht nach Ansicht von Anwohnern eine Belebung. Nun sollen Bürger mit ihren eigenen Ideen dafür sorgen. Eine erste Werkstatt ist geplant.

Der Vogelgesang-Park in Magdeburg soll aufgewertet werden. Dazu sind die Ideen der Bürger gefragt.

Magdeburg. - Der Zustand des Vogelgesang-Parks im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt bewegt seit langem die Besucher. Die Pergola im Rosengarten wartet seit Jahren auf eine Reparatur und einen Anstrich. Und auch die generelle Pflege lässt in den Augen der Anwohner zu wünschen übrig. Das soll sich nun aber ändern.