Anwohner ärgern sich über Zustand Bürgerideen sollen Magdeburger Park beleben und schöner machen
Der Vogelgesang-Park in Magdeburg braucht nach Ansicht von Anwohnern eine Belebung. Nun sollen Bürger mit ihren eigenen Ideen dafür sorgen. Eine erste Werkstatt ist geplant.
24.01.2026, 07:45
Magdeburg. - Der Zustand des Vogelgesang-Parks im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt bewegt seit langem die Besucher. Die Pergola im Rosengarten wartet seit Jahren auf eine Reparatur und einen Anstrich. Und auch die generelle Pflege lässt in den Augen der Anwohner zu wünschen übrig. Das soll sich nun aber ändern.