In dem Gebäude auf dem Süplinger Berg soll ein soziales Zentrum für Beratung, Hilfe und Schulungen entstehen. Vor dem Einzug stehen allerdings noch umfangreiche Umbauarbeiten an.

Tafel, Sozialberatung und Kleiderkammer unter einem Dach: DRK-Kreisverband will auf dem Waldring einziehen

Sie schauen sich die künftigen Räume für das Rote Kreuz an: Andreas Werner (v.l.) und Ralf Kürbis vom DRK-Kreisverband, Bürgermeister Bernhard Hieber und Detlef Koch und André Baars von der Wobau.

Haldensleben - Noch fliegt Baustaub im Gebäude am Waldring in der Luft herum. Ab dem kommenden Frühjahr möchte der Kreisverband Börde des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hier das Haus mit der Hausnummer 113 b/c beziehen und ein soziales Zentrum mit Unterstützungs- und Beratungsangeboten schaffen. Bis das DRK in die Räume auf dem Süplinger Berg einziehen kann, sind jedoch noch einige Umbau- und Sanierungsarbeiten notwendig.