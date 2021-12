Wie in Magdeburg Straßenbahnen und Busse ab Heiligabend fahren

Magdeburg - Die üblich ab Weihnachten ausgelichteten Takte und eine Änderung im Liniennetz stehen den Magdeburgern dieser Tage bevor. Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) haben ihre Fahrpläne für die letzte Tage des Jahres 2021 und Anfang 2022 veröffentlicht. Dabei gibt es zweierlei frohe Botschaften zu verkünden.

Zum einen setzt der Ferientakt bei Bussen und Straßenbahnen der MVB tatsächlich nicht schon mit dem Beginn der vorgezogenen Weihnachtsferien 2021, sondern erst mit Weihnachten ein. An Heiligabend und Silvester wird nach Sonderfahrplan gefahren. Zum anderen fahren wieder Straßenbahnen nach Cracau. Hier ein Überblick über die Einzelheiten.

Fahrt nach Cracau

Freie Strecke nach Cracau: Ab 24. Dezember 2021 gibt es Änderungen im Straßenbahnnetz im Osten der Stadt. Die Volksstimme hatte über die Verschiebung auf diesen Termin bereits berichtete. Ursprünglich war eine Wiedereröffnung ein paar Tage früher geplant.

Die Linie 4 fährt wieder zwischen Klinikum Olvenstedt und Cracau über den Nordbrückenzug. Im Rahmen des städtischen Bauprojekts „Ersatzneubau Strombrückenzug“ ist am Heumarkt eine neue Straßenbahntrasse entstanden, über die die Linie 4 fahren wird. Da die neue Trasse aber noch Baufeld ist, wird für den Heumarkt in der Brückstraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die nächste Haltestelle in Cracau ist dann die Haltestelle Mehringstraße.

Ersatzbusse und Nachtverkehrslinien

Der Ersatzverkehr mit der Linie 44 wird eingestellt, und die Buslinie 56 fährt wieder nur zwischen Cracau und Randau mit Anschluss an die Straßenbahn. Erhalten bleibt aber die Ersatzverkehrslinie 46 zwischen Heumarkt und Allee-Center. Grund: Der Strombrückenzug bleibt für den Straßenbahnverkehr gesperrt, und ohne den Schienenersatzverkehr hätte die Haltestelle Zollhaus weiterhin keinen Anschluss ans Netz des öffentlichen Personennahverkehrs in Magdeburg.

Nachtverkehr: Außerdem gibt es ab dem 24. Dezember eine Änderung im Nachtverkehr. Die Nachtlinie N5 (Diesdorf – Alter Markt) fährt wieder als Bus und bedient somit wieder die Arndtstraße. Die Nachtlinie N8 (Barleber See – Alter Markt) hingegen fährt wieder als Straßenbahn. Die Nachtlinie N2 (Westerhüsen – Alter Markt) bleibt weiterhin eine Straßenbahn. Alle anderen Nachtlinien sind als Busse unterwegs.

In den Ferien

Ferienfahrplan: Bis zum 23. Dezember gilt der Standardfahrplan der MVB. Das bedeutet, dass die meisten Straßenbahnlinien beispielsweise tagsüber alle zehn Minuten fahren. „Damit soll dem höheren Reiseaufkommen zum Weihnachtsmarkt und zum Weihnachtsshopping entsprochen werden“, sagte jetzt MVB-Sprecher Tim Stein.

Am Heiligabend, 24. Dezember, gilt ein Sonderfahrplan. Die Straßenbahnen fahren bis 7 Uhr im 30-Minuten-Takt und von 7 Uhr bis 23 Uhr im durchgehenden 20-Minuten-Takt. Die Buslinien fahren wie sonnabends oder häufiger. Die genauen Fahrpläne gibt es in der elektronischen Fahrplanauskunft.

An den beiden folgenden Weihnachtsfeiertagen gilt der normale Sonn- und Feiertagstagsfahrplan.

Vom 27. Dezember bis 7. Januar ist dann der Ferienfahrplan in Kraft. Die Straßenbahnen fahren dann werktags alle 15 Minuten, die Busse darauf abgestimmt.

Silvester und Neujahr

Zwei Ausnahmen in dieser Zeit: Am 31. Dezember gilt tagsüber der gleiche Sonderfahrplan wie an Heiligabend. Änderungen gibt es im Nachtverkehr: Die zentralen Anschlüsse am Alten Markt und die Fahrten dorthin um 23.45 Uhr und 0.15 Uhr entfallen in der Nacht zum Jahreswechsel. Zusätzliche Fahrten werden dafür von 0.45 Uhr bis 3.15 Uhr angeboten, denn dann fahren die Nachtlinien alle 30 Minuten. Generell fahren in dieser Nacht die Linien N5 (Diesdorf – Alter Markt) und N8 (Alter Markt – Barleber See) als Straßenbahn, die übrigen Nachtlinien als Bus. Zudem wird der Hasselbachplatz wird bis 3 Uhr wegen der Silvesterfeierlichkeiten nicht angefahren. Die Linie N5 fährt in dieser Zeit eine Umleitung über Hauptbahnhof und Damaschkeplatz, sodass der Südring nicht bedient wird. Die Nachtlinien N2, N3 und N4 fahren ab Domplatz über die Hegelstraße. In der Hegelstraße werden in Höhe Einsteinstraße und Planckstraße Ersatzhaltestellen eingerichtet.

Am Neujahr, dem 1. Januar, gilt der Sonntagsfahrplan.