In Magdeburg hat der Carsharing-Anbieter Teilauto sein 50. Fahrzeug in Betrieb genommen. Wie das Angebot funktioniert und wie es bislang angenommen wird.

Magdeburg - 2011 hatte der Carsharing-Anbieter Teilauto seine erste Station in Magdeburg eröffnet. Nun wurde das 50. Fahrzeug in Betrieb genommen. Das Angebot gibt es in über 20 deutschen Städten. Gerade im Vergleich zu anderen ostdeutschen Städten wie Leipzig, Dresden, Erfurt und Halle habe Magdeburg durchaus noch Nachholbedarf, sagt Jonathan Blume, Regionalleiter des Unternehmens.