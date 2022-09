CDU in Magdeburg fordert Aufrüstung der Stadtwache

Magdeburg - An 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr soll die Stadtwache künftig im Einsatz sein. Überdies sei „die Beschaffung robuster Schutzausrüstung und Einsatzmittel“ zum Zweck der Selbstverteidigung angezeigt, wahlweise mit Einsatzmehrzweckstock oder kurzem Einsatzstock, ausziehbar. So wünscht es sich die CDU-Ratsfraktion in ihrem Antrag „Stadtwache stärken“, der am 1. September 2022 zum ersten Aufruf im Stadtrat ansteht. Längere Debatten in den Ratsausschüssen dürften vor einem endgültigen Ratsentscheid zur Sache folgen. Der scheidende Ordnungsbeigeordnete Holger Platz (SPD) – durchaus Fan und Verteidiger der Stadtwache – erachtet den Antrag der Christdemokraten als zum Zeitpunkt wenig hilfreich. „Ich sehe da ein Stück Aktionismus“, so Platz.