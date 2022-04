Magdeburg - Wenn von Start-ups die Rede ist, dann entsteht das Bild von aufstrebenden Neugründungen vor dem geistigen Auge, die in futuristisch eingerichteten Büros und Werkstätten die hochprofitablen Unternehmen von morgen formen. Doch ganz so einfach ist die Sache nicht. Denn die meisten der Neugründungen sind nach wenigen Jahren wieder Geschichte. In einem Bericht der Magdeburger Otto-von-Guericke-Universität zu ihrem Gründerzentrum hieß es jetzt, dass 70 Prozent der Neugründungen in den ersten drei Jahren scheitern. Dieser Wert mag zwar zunächst verstörend wirken, ist aber auf der anderen Seite keineswegs eine dramatische Neuentwicklung. Vielmehr kann man ihm auch Positives abgewinnen – und zwar aus zweierlei Gründen.