Tipp für den 2.10.2025 Magdeburg trifft auf das Reich der Mitte - und alle sind willkommen

Mit dem Deutsch-Chinesischen Kulturfest sollen am 2.10.2025 in Magdeburg Brücken gebaut werden. Wie und wozu soll das gelingen in Zeiten großer Krisen und Spannungen?

Von Martin Rieß Aktualisiert: 02.10.2025, 14:18
Die Deutsch-Chinesische Gesellschaft bereitet mit Glückskatzen, Kunst und Fächer ein Fest für den 2. Oktober in Magdeburg vor. Neben anderen wirken Karsten Steinmetz (l.), Xiaomei Cai als Inhaberin des Veranstaltungsorts und Rainer Nitsche mit.
Magdeburg. - Magdeburg steht Anfang Oktober ganz im Zeichen des kulturellen Austauschs. Diesen Donnerstag, 2. Oktober 2025, lädt die Initiative „Deutsch-Chinesische Welten“ im Rahmen zu einem Begegnungsfest ein.