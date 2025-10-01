Eil
Tipp für den 2.10.2025 Magdeburg trifft auf das Reich der Mitte - und alle sind willkommen
Mit dem Deutsch-Chinesischen Kulturfest sollen am 2.10.2025 in Magdeburg Brücken gebaut werden. Wie und wozu soll das gelingen in Zeiten großer Krisen und Spannungen?
Aktualisiert: 02.10.2025, 14:18
Magdeburg. - Magdeburg steht Anfang Oktober ganz im Zeichen des kulturellen Austauschs. Diesen Donnerstag, 2. Oktober 2025, lädt die Initiative „Deutsch-Chinesische Welten“ im Rahmen zu einem Begegnungsfest ein.