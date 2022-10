Chorprojekt lüftet in Magdeburg das Geheimnis der erfolgreichen „Männersache“

Magdeburg - Wenn man Thomas Kaminski über seine „Männersache“ und seinen Mädelsabend in Bamberg sprechen hört, dann möchte man am liebsten gleich selbst die Schuhe schnüren und sich auf den Weg zur nächsten Probe machen. Wie gut, dass das Projekt aus Bamberg am 7. Oktober im Rahmen des Internationalen Chorfestes in Magdeburg zu Gast ist. Im Alten Theater laden die singfreudigen Männer und Frauen zu einem Chorabend der besonderen Art ein und wollen die Magdeburger mit ihrem Elan anstecken.