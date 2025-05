Um per Rad oder zu Fuß besser zum Barleber See gelangen zu können, lässt die Gemeinde einen Weg entlang der Bahnlinie Magdeburg-Stendal bauen. Parallel laufen die Planungen für ein Vorhaben ganz in der Nähe.

Barleben - Barleben soll attraktiver für die Einwohner werden. Bei der weiteren Entwicklung der Gemeinde spielt Naherholung eine wichtige Rolle. Dabei geht es natürlich auch um Radwege, vor allem jene durch die Natur. Deshalb hatte der Gemeinderat seinerzeit in einem Radwegekonzept auch einen Rundweg um den Adamsee aufgenommen. Das erste Teilstück wird im Zuge des in dieser Woche beginnenden Ausbaus des Sportkomplexes am Anger schon länger geplant und befindet sich offenbar in der finalen Phase. Die rund 250 Meter lange Trasse soll zwischen Sportanlage und Seeufer entlangführen.