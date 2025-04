Mit dem neuen Chef an der Spitze investiert das Multiplex-Kino am Pfahlberg jetzt in die Zukunft. Es soll nicht nur gebaut werden.

Magdeburg - Das Cinestar hat sich - nachdem ein Zusammengehen mit dem Cinemaxx längst vom Tisch ist - jetzt langfristig an den Standort Magdeburg gebunden. Das Multiplex-Kino am Pfahlberg im Norden der Landeshauptstadt wird seit Jahresbeginn von Robert May geleitet. Er hatte während seines Wirtschaftsstudiums bereits im Service des Hauses gejobbt und ist nun nach dem Abschluss des Studiums und einer Station in einer Unternehmensberatung zurückgekehrt. Er sagt: „Der Mietvertrag wurde durch den Eigentümer langfristig verlängert und jetzt wird investiert.“ Worum geht es genau?