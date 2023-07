Pepco in Magdeburg? Kleidungs- und Deko-Discounter kündigt neue Filiale an

Magdeburg (vs) - Ein neuer Niedrigpreis-Anbieter für Mode, Spielzeug, Haushaltswaren und Deko will in Magdeburg eine Filiale eröffnen. Dies geht aus einer Mitteilung des Unternehmens Pepco hervor.

Demnach will der Schnäppchen-Anbieter Pepco im Juli mit drei neue Stores in Deutschland an den Start gehen. Darunter auch einer im Magdeburger City Carré. „Wir freuen uns auf die drei neuen Stores in Berlin, Dresden und Magdeburg. Das sind drei spannende Shopping-Destinationen für junge und stilbewusste Menschen", so Patrick Steiger von Pepco. Das Unternehmen ist bereits in 18 Ländern tätig.

Entscheidung für Magdeburg: Pepco im City Carré

Die Standorte der neuen Filialen seien sorgfältig ausgewählt worden, erklärt Pepco. Der Grund für den Standort in Magdeburg: Die Niederlassung im City Carré in Magdeburg befinde sich "mitten im Herzen der Stadt und bietet eine attraktive Einkaufsmöglichkeit für alle Magdeburgerinnen und Magdeburger". Das Geschäft in der Kantstraße 5a soll am 22. Juli um 9 Uhr eröffnet werden.

Die Einkaufsfläche soll sich auf über 500 Quadratmeter erstrecken, heißt es.