Magdeburg (us) - Schlechte Vorzeichen für den Dreh der neuen Polizeiruf 110-Folge aus Magdeburg. Denn jetzt versetzt eine Nachricht die Fans in Sorge. Dies geht aus einer Mitteilung auf Instagram und Medienberichten hervor.

Demnach soll die Schauspielerin Claudia Michelsen sich schwer verletzt haben. Nach einem Unfall bislang unbekannter Art habe sich die 54-Jährige zwei Halswirbel gebrochen, heißt es in einem Beitrag des Accounts Wiewardertatort.de. Gleichzeitig gibt es dort Entwarnung, was den Gesundheitszustand Michelsens angeht.

Es würden keine Querschnittslähmung oder andere Folgekrankheiten zu erwarten sein, heißt es auf Instagram. Dennoch müsse der Dreh bei Polizeiruf 110 in Magdeburg zunächst für ein paar Wochen ausgesetzt werden. Auf Hauptkommissarin Doreen Brasch, so die Rolle Michelsens in der Krimi-Serie, könne das Filmteam vermutlich bereits wieder im März zählen.