Clubs feiern in Magdeburg am Wochenende vom 3. bis 5. März 2023

Blick auf das Mischpult eines DJ. Auch in Magdeburg bieten die Clubs am Wochenende Programm.

Magdeburg - Ein vielfältiges Programm bieten die Magdeburger Clubs auch an diesem Wochenende vom 3. bis 5. März 2023. Die Magdeburger Volksstimme hat ein paar Ausgeh-Tipps zusammengetragen. Weitere Veranstaltungstipps für Freitag, den 3. März 2023, gibt es auf einer eigenen Seite.

Prinzzclub: Wyld ist der Freitagabend ab 20 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a überschrieben. DJ DNS spielt Hip-Hop, Afrobeats, Latin, Black Music und Electronica. Eine Fiesta Latina mit DJ Hoff beginnt am Sonnabend um 23 Uhr. Geboten wird ein Reggae, Bachata und Salsa gemixt mit Sounds von Dancehall bis R’n’B.

Buttergasse: Ein FreakyFriday steht am Freitag ab 22 Uhr auf dem Plan für die Buttergasse im Alten Markt 13. Mit dabei ist auch 89.0 RTL. Am Sonnabend ab 23 Uhr ist dann eine Ü25-Tanznacht mit DJ Manuel Baccano angesagt. Gespielt werden House, Dance und Charts.

Ellen Noir: Die Bumsmusik mit Lable-Night und Talentebühne beginnt im Ellen Noir in der Porsestraße 16 am Freitag um 22 Uhr. Mit dabei sind neben anderen Cracky Koksberg, Suicide Box Rockers, Tripter, Stoned und Keenbock, Artatekk und Flocas, Sylas alias Nero, Assl und Big Head.

Für Sonnabend ist ab 23 Uhr ein Vampirball angesagt. „Eine tiefschwarze Nacht steht im Buckauer Bahnhof bevor mit einem lila funkelndem Mondschimmern. Wir verwandeln das Ellen Noir in einen dunklen Ballsaal, wo sich die Gestalten der Nacht deliziös vergnügen können“, so die Ankündigung. Musik gibt es von DJ Bruno Kramm, auch bekannt durch „Das Ich“.

Geheimclub: Ein „Free Rave“ ist für Freitag ab 22 Uhr im Geheimclub in der Münchenhofstraße 27 vorgesehen. Auf dem einen Floor gibt es Musik von Pernox, Freyjaskaya und M.Dop, auf dem anderen von Toffee und B2B Janter Zaakebusch. In der Nacht zum Sonntag heißt es „Never Stop“. Auf dem einen Floor gibt es Musik von DXTN, Egotot, Nicolas Lendkrais, auf dem anderen von DJ Lellek und Oneyra.

Boys’n’Beats: „ClubQueens Vol. 4“ heißt es am Freitag ab 23 Uhr im Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89. „Glow in the Dark“ heißt es am Sonnabend ab 23 Uhr. Dress-Code: Alles was im Schwarzlicht leuchtet, ist ausdrücklich erwünscht.

Café Treibgut: Eine Schlager Party im XXL-Partyzelt des Café Treibgut mit DJ Andy und Big Ben ist für Sonnabend in der Werner-Heisenberg-Straße 45 geplant. Beginn ist um 19 Uhr.

Factory: Eine Mega-90er-&-2000er-Party ist für Sonnabend in der Factory in der Sandbreite 2 angesagt. Beginn ist um 21 Uhr.

Insel der Jugend: Eine Bassnacht ist auf der Insel der Jugend an der Maybachstraße am Sonnabend ab 22 Uhr angesagt. Es werden Proggy, Techno, Drum’n’Bass und Psy Trance gespielt.

Kunstkantine: „From Buckau with Love“ heißt es am Sonnabend ab 23 Uhr in der Kunstkantine in der Karl-Schmidt-Straße 42. Für Musik sorgen Johannes Albert, Dean Proffitt, Renard, AnneRegler und Reinsch.

SC Baracke: Am Sonnabend um 23 Uhr beginnt die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus am Universitätsplatz. Geboten wird Chartmusik.

Flowerpower: Das „Flowerpower“ ist eine Kneipe mit Tanzfläche im Breiten Weg 252. Dienstag bis Sonntag legen DJs auf. Geöffnet ist jeweils ab 19 Uhr.