An den beiden mobilen Impfstationen in Magdeburg sind ab sofort auch Auffrischungsimpfungen schon früher als nach sechs Monaten möglich.

Magdeburg (vs) - Am Magdeburger Impf-Punkt im Allee-Center und beim mobilen Impfen in der Sporthalle Sudenburg sind ab sofort auch Auffrischungsimpfungen fünf Monate nach der Zweitimpfung gegen SARS-CoV-2 möglich. Das hat der Impfstab der Landeshauptstadt beschlossen - wie die Stadt am Montag mitteilte. Schon mehr als die Hälfte von den in der Impfkampagne der Landeshauptstadt angebotenen rund 50.000 Terminen waren am Morgen genutzt bzw. gebucht worden.

Sporthalle Sudenburg

Wilhelm-Höpfner-Ring 7:

Täglich 6 bis 22 Uhr

Wilhelm-Höpfner-Ring 7: Täglich 6 bis 22 Uhr Standort Allee Center: montags bis freitags: 14 bis 19 Uhr, sonnabends: 8 bis 15 Uhr

Impfkampagne nur bis zum 19. Dezember

Die Stadt wies außerdem darauf hin, dass "die Impfkampagne des Magdeburger Impfstabes nur bis zum 19. Dezember geht, danach bietet er in diesem Jahr keine Termine mehr an." Impfwillige sollten sich deshalb in den kommenden zwei Wochen für eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung entscheiden, heißt es in der Mitteilung.

Zu den Terminen sind die Krankenversicherungskarte und der Impfausweis mitzubringen, so vorhanden. Alle weiteren Dokumente können entweder auf www.magdeburg.de/Impfen heruntergeladen und zu Hause ausgefüllt werden oder sind ansonsten auch vor Ort erhältlich.