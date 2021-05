In Magdeburg ist die Inzidenz auf 90,1 gesunken. Bleibt sie bis Freitag unter 100, könnte am Sonntag die Bundes-Notbremse aufgehoben werden. Doch welche Lockdown-Regeln gelten dann?

Magdeburg. Können sich die Magdeburger schon auf Lockerungen freuen? Als einzige kreisfreie Stadt in Sachsen-Anhalt liegt in der Landeshauptstadt am Montag der Corona-Inzidenzwert unter 100. Bereits am Sonntag sank der Wert auf 97,7. Am Montag liegt er laut RKI bei 90,1. Immerhin, bleibt der Wert bis einschließlich Freitag unter 100, könnte die Bundes-Notbremse mit ihren starken Einschränkungen am kommenden Sonntag außer Kraft treten.

Dann würde wieder die Landesverordnung mit folgenden Regeln gelten (Auszug):

Keine Ausgangssperre.

Kontaktbeschränkungen gelockert: Dann darf sich wieder ein Hausstand mit einem weiteren Hausstand und maximal fünf Personen treffen, Kinder bis 14 Jahre zählen nicht.

Kein negativer Corona-Test beim Friseur oder Einkaufen mehr notwendig.

Neben Friseuren dürfen auch wieder Kosmetiksalons etc. öffnen, aber nur mit Terminvergabe.

Einkaufen weiterhin nur mit Terminvergabe, außer in Lebensmittelgeschäften, Blumenläden, Baumärkten, Drogerien, Apotheken, Werkstätten etc.

Museen und Bibliotheken dürfen mit Terminvergabe öffnen.

Touristische Übernachtungen sind weiterhin verboten.

Kontaktfreier Sport im Freien ist für Kinder und Jugendliche bis maximal 20 Personen erlaubt.

Alle medizinische Masken sind erlaubt.

Aber: Die Landesverordnung gilt nur noch bis 9. Mai 2021. Dann muss die Verordnung entweder erneuert oder verlängert werden.

Nicht zuletzt muss die Inzidenz kontinuierlich unter 100 liegen. Es bleibt also spannend, was ab Sonntag beziehungsweise Montag nun wirklich in Magdeburg gilt.