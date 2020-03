Zahlreiche Asylbewerber stehen mit ihren Habseligkeiten auf dem Gelände in der Aufnahmeeinrichtung in der Breitscheidstraße in Magdeburg. Mit Bussen werden sie auf andere Unterkünfte verteilt. Das Gelände wird gebraucht, sollte es in Halberstadt einen Corona-Fall geben. Foto: Uli Lücke

Der Platz in der Magdeburger Asylunterkunft wird im Corona-Notfall gebraucht. Hier soll bei Bedarf künftig die Aufnahme erfolgen.

Magdeburg l 230 Bewohner der Asylunterkunft im Herrenkrug in Magdeburg werden am Donnerstagvormittag mit Bussen abgeholt. Sie sollen auf andere Unterkünfte im Land Sachsen-Anhalt verteilt werden.

Grund für den Leerzug in der Breitscheidstraße ist die Corona-Krise. Sollte die Hauptstelle in Halberstadt wegen eines Corona-Falls zur Quarantänezone erklärt werden, soll vorübergehend in Magdeburg die Aufnahme und Erstuntersuchung von Neuzugängen durchgeführt werden.

Alle Personen, die nun in andere Unterkünfte gebracht werden sollen, sind laut Auskunft des Innenministeriums erstuntersucht und seit mindestens zwei Wochen in der Erstaufnahme untergebracht. Sie werden erst nach Ablauf der Corona-Inkubationszeit verteilt. "Sollten Symptome vorliegen, erfolgt ein Test. In einem solchen Fall würde eine Verteilung nur auf Grundlage eines negativen Ergebnisses erfolgen", so eine Sprecherin auf Nachfrage der Volksstimme.

