Noch immer gibt es in Magdeburg wegen der Corona-Krise nur eine Notbetreuung für Kinder. Für alle anderen Mädchen und Jungen, die Zuhause sind, setzt die Stadt auch im Mai 2020 die Beiträge aus. Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

Für Kita-Kinder in Magdeburg werden im Mai wegen der Corona-Krise keine Beiträge fällig - sofern die Kinder nicht in Notbetreuung sind.

Anja Guse ist Redakteurin und stellvertretende Leiterin in der Lokalredaktion Magdeburg. anja.guse@volksstimme.de ›

Magdeburg l Noch immer sind die Kitas wegen der Corona-Pandemie in Magdeburg geschlossen. Ebenso die Horte. Einzig eine Notbetreuung besteht für Kinder von Eltern aus systemrelavanten Berufen sowie von alleinerziehenden Eltern. Davon betroffen sind aktuell etwa 5000 Mädchen und Jungen.

Die Stadt Magdeburg setzt deshalb für alle Kinder, die derzeit nicht die Kita, eine Tagespflegestelle oder den Hort besuchen, auch im Mai 2020 die Beiträge zur Betreuung aus. Eltern, die die Notbetreuung nutzen, müssen jedoch die Kita-Beiträge für den Mai zahlen, teilte die Stadt Magdeburg am 12. Mai mit.

Die Stadt hatte bereits im April auf die Erhebung der Beiträge verzichtet. Die Ausfälle wurden vom Land Sachsen-Anhalt kompensiert. Und so hoffte die Stadt, dass das Land die Eltern und Kommunen auch im Mai wieder finanziell unterstützt. "Allerdings entschied das Land mit dem Runderlass vom 30. April 2020, die Beiträge für den Monat Mai nur für diejenigen Kinder zu erstatten, die nicht in einer Einrichtung notbetreut werden", heißt es in der Mitteilung.

Eltern, deren Kinder also im Mai eine Einrichtung besuchen, erhalten demnächst nachträgliche Kostenbeitragsbescheide. Diese gelten unabhängig von der Anzahl der Betreuungstage und deren Dauer, erklärte das Rathaus.