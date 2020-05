Die Stadtbibliothek Magdeburg und ihre Zweigstellen öffnen ab dem 4. Mai wieder. Auch die Fahrbibliothek ist im Einsatz.

Magdeburg l Gute Nachrichten für Bücherfreunde in Magdeburg: Ab Montag, 4. Mai 2020, haben alle Zweigstellen der Stadtbibliothek wieder geöffnet. Auch die Fahrbibliothek fährt wieder planmäßig ihre Stationen an, nur die Haltestellen an den Schulen und Kindertagesstätten werden vorerst nicht bedient, wie die Stadtbibliothek auf ihrer Website informiert.

Das Betreten der Bibliotheksgebäude und des Bücherbusses ist nur mit Mund-Nasenschutz gestattet, ein am Eingang zur Verfügung gestellter Tragekorb ist mitzuführen, heißt es dort weiter. Die Anzahl der gleichzeitig in den Räumen gestatteten Besucher ist begrenzt, weshalb mit Wartezeiten zu rechnen ist. Die Schränke für Taschen stehen nicht zur Verfügung. Es gilt das allgemeine Abstandsgebot von mindestens 1,5 Meter.

Die Öffnungszeiten der Bibliotheken ändern sich vorerst wie folgt:

Zentrale, Breiter Weg 109

Montag bis Freitag: 10 bis 18 Uhr

Samstags: 10 bis 15 Uhr

Sudenburg, Halberstädter Straße 55

Montag: 13 bis 17Uhr

Dienstag: 10 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr

Mittwoch: geschlossen

Donnerstag: 13 bis 18 Uhr

Freitag: geschlossen

Die Öffnungszeiten der Zweigstellen Reform und im Florapark bleiben bestehen.

Aufenthalt unerwünscht

Vorerst ist nur die Rückgabe und das Ausleihen von Medien möglich. Ein längerer Verbleib ist nicht erwünscht. Tageszeitungen können nicht vor Ort gelesen werden. Die Katalog-PCs sind nicht in Betrieb. Veranstaltungen finden weiterhin nicht statt.

Die während der Schließung praktizierte automatische Verlängerung von Medien endet mit der Wiederöffnung am 4. Mai. Die Stadtbibliothek bittet die Nutzer deshalb auf ihre Ausleihfristen zu achten.