Leere Stühle und Tische eines Gastronomiebetriebes in Magdeburg. Sie werden wohl auch in den nächsten Tagen noch unbesetzt bleiben. Die Corona-Auflagen seien nicht umsetzbar, so Trümper. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

In Magdeburg werden die Gaststätte wohl nicht zum 18. Mai öffnen. OB Lutz Trümper schätzt die Corona-Regeln als nicht umsetzbar ein.

Magdeburg l Auf Antrag, unter strikten Hygieneauflagen und nur nach persönlicher Vor-Ort-Prüfung durch das Gesundheitsamt dürften in Magdeburg Gaststätten bereits am 18. Mai 2020 trotz bestehender Corona-Krise wieder öffnen. Das hat die Landesregierung am Dienstag beschlossen. Doch Oberbürgermeister Lutz Trümper sieht das Prozedere als nicht umsetzbar an und will deshalb unter diesen Umständen keine Genehmigungen in Magdeburg erteilen. Er habe rechtliche und personelle Bedenken. Mit dieser Aussage erhöht er auch den Druck auf die Landesregierung.

Er verweist in einer Pressekonferenz am Mittwoch darauf, dass es in Magdeburg mehr als 800 Gaststätten gebe. Wer solle diese alle innerhalb von zwei Tagen kontrollieren? Zudem monierte er, dass die Begrifflichkeiten nicht geklärt seien. Gaststronomiebetriebe könnten unter den strengen Auflagen öffnen, Kneipen oder Lokale aber nicht.

Corona-Lage in Magdeburg unverändert

Ab dem 22. Mai dürfen die Gastwirte ihren Betrieb grundsätzlich wieder öffnen. Ab dann reicht eine Anzeige bei der Stadt dafür aus. Trümper erklärte weiter, dass nicht nachzuvollziehen sei, warum für die drei Tage zuvor ein solch immenser Aufwand notwendig sein müsse. Die Corona-Lage sei dieselbe. Zudem habe es eine Öffnung nach Einzelfallprüfung bisher bei keiner Lockerung gegeben, weder für Friseure noch für Schulen, Kitas oder Baumärkte. "Hat man in die Gastronomen kein Vertrauen?", so Trümper.

In Magdeburg gibt es seit Tagen keinen neuen Corona-Fall. Zwei Personen werden in der Uni-Klinik behandelt, eine davon auf der Intensivmedizinischen Station. Beide kommen nicht aus Magdeburg. Kommt kein aktueller Fall hinzu, gelte Magdeburg ab Donnerstag als Corona-Frei.

Ginge es nach Trümper, hätte er alle Gaststätten zum 18. Mai eine Erlaubnis zum Öffnen erteilt. Für den Herrentag am 21. Mai hätte er ein Alkoholverbot verfügt.