Auf dem Magdeburger Domplatz trafen sich Yoga-Gruppen für eine stille "Meditation zu den Grundrechten".

Magdeburg l Der Magdeburger Domplatz ist in diesen Tagen als Demoplatz heiß begehrt. Nach den Gastronomen, der Reisebürobranche, der AfD sowie Corona-Kritikern trafen sich am 1. Mai 2020 nun Yoga-Gruppen auf dem zentralen Platz in der Innenstadt zu einer stillen „Meditation zu den Grundrechten“. Sie wollten auf die Einschnitte aufmerksam machen, die Yoga-Lehrer, aber auch Fitnessstudios und andere Sporteinrichtungen derzeit aufgrund der Verordnungen hinnehmen müssen.

Wegen der Corona-Krise war die traditionelle Kundgebung des DGB auf dem Alten Markt abgesagt und ins Internet verlegt worden. Im Stadtgebiet gab es aber fünf weitere angemeldete Demonstrationen mit unterschiedlichen Anliegen, unter anderem am Thiemplatz und Olvenstedter Platz.