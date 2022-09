Corona lässt Wirtschaft in Magdeburg und Umgebung schrumpfen

In der Landeshauptstadt fallen Verluste weniger stark aus als in den meisten Landkreisen der Region Magdeburg. Das zeigen Zahlen des Statitsischen Landesamts.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt ist das Bruttoinlandsprodukt mit der Corona-Krise insgesamt gesunken – das zeigt ein vom Statistischen Landesamt veröffentlichter Vergleich der Jahre 2019 und 2020. Es betrug pro Einwohner 28.967 Euro – 1,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Dabei fallen die Trends in den Landkreisen und in den kreisfreien Städten jedoch unterschiedlich aus, in mancher der verglichenen Kommunen stieg das Bruttoinlandsprodukt sogar.